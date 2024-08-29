Названы средние зарплаты врачей в январе - июне

29.08.2024 | 12:49

Росстат опубликовал данные о средних зарплатах врачей в январе - июне этого года. Согласно данным ведомства, самыми обеспеченными оказались медики на Чукотке (291,9 тыс. руб.), в Ямало-Ненецком автономном округе (283,5 тыс.) и Магаданской области (244 тыс.).

Также свыше 200 тыс. рублей составляет средняя зарплата врачей в Сахалинской области, Ненецком АО, Москве и на Камчатке. Так, в столице этот показатель - 212,6 тыс. рублей.

В Пензенской области, по данным статистиков, врачи в среднем получают 83 750 руб.

Что касается соседей, то там зарплаты врачей скромнее. В Мордовии они в среднем получают 71,8 тыс., в Ульяновской области - 74,5 тыс., Тамбовской - 77,9 тыс., Саратовской - 81,9 тыс. руб.

Самый низкий показатель - в Ингушетии, 58,6 тыс. руб.