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Экономика

Пензенцы выстроились в очередь за дешевыми яйцами

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Жители Пензы выстраиваются в очереди за дешевыми яйцами, которые продают прямо на улице.

Такую картину в четверг, 21 декабря, запечатлел на фото один из горожан. На выложенном в Сеть снимке - фургон, из которого бойко идет торговля. Возле него толпятся около двух десятков человек.

Один из подписчиков сравнил ситуацию с 80-ми годами прошлого века, когда горожане выстраивались в очередь за колбасой.

Подписчики активно обмениваются информацией о ценах на яйца в разных магазинах. Также ряд горожан высказываюет мнение, что это искусственно созданный ажиотаж. Некоторые уверены, что в ближайшее время этот товар должен подешеветь.

Днем ранее руководителям птицефабрик региона предложили добровольно ограничить оптово-отпускные цены на куриные яйца. Было принято решение о заключении соглашения о стабилизации цен на этот продукт.

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Источник — фото «Черный список Пенза»
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