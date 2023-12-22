Пензенцы выстроились в очередь за дешевыми яйцами

22.12.2023 | 09:00

Жители Пензы выстраиваются в очереди за дешевыми яйцами, которые продают прямо на улице.

Такую картину в четверг, 21 декабря, запечатлел на фото один из горожан. На выложенном в Сеть снимке - фургон, из которого бойко идет торговля. Возле него толпятся около двух десятков человек.

Один из подписчиков сравнил ситуацию с 80-ми годами прошлого века, когда горожане выстраивались в очередь за колбасой.

Подписчики активно обмениваются информацией о ценах на яйца в разных магазинах. Также ряд горожан высказываюет мнение, что это искусственно созданный ажиотаж. Некоторые уверены, что в ближайшее время этот товар должен подешеветь.

Днем ранее руководителям птицефабрик региона предложили добровольно ограничить оптово-отпускные цены на куриные яйца. Было принято решение о заключении соглашения о стабилизации цен на этот продукт.