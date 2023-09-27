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Экономика

В Леонидовке после химоружия займутся коноплей

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Объект по уничтожению химического оружия в Леонидовке передали в ведение Межотраслевого инновационного комплекса. В будущем там будут выращивать и перерабатывать коноплю и другие лубяные культуры.

Объект «Леонидовка» в Пензенском районе - уникальная площадка, на территории которой расположено 148 промышленных объектов, различные коммуникации, замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения. Также предусмотрены системы технологической безопасности и экологического мониторинга.

Инфраструктуру завода по уничтожению химоружия собираются модернизировать после передачи.

«Там, где раньше хранилось и уничтожалось химоружие, планируется создать экологически чистое производство по глубокой переработке волокон конопли, льна, джута и кенафа в высококачественную целлюлозу. В дальнейшем она будет использоваться в текстильной промышленности, для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной, химической отраслях и фармацевтики», - сообщает «Российская газета».

О передаче объекта «Леонидовка» агропромышленному холдингу, который выращивает и перерабатывает коноплю, речь шла еще в 2019 году.

На Петербургском международном экономическом форуме Иван Белозерцев, занимавший тогда пост губернатора Пензенской области, подписал с руководством предприятия протокол о намерениях.

«Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на Пензенской земле по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным сделанный выбор места для производства - на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», - заявил тогда Белозерцев.

Известно, что завод в Леонидовке построили в начале 2000-х. Там хранились авиационные боеприпасы, снаряженные зарином, зоманом, VX, считающимися наиболее опасными. Общий объем отравляющих веществ на момент начала их уничтожения - 6 885 тонн.

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