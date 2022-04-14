В Пензе признали дефицит детских травматологов-ортопедов

14.04.2022 | 09:16

В Пензе ответили на жалобу, касающуюся дефицита кадров в детской поликлинике. На отсутствие специалистов в учреждении в 1-м проезде Рахманинова, 12, обратил внимание один из жителей города.

«В районе Арбеково имеется большая прекрасная детская поликлиника, как это и должно быть для такого большого района. А врачей для детей там нет. В частности, ортопеда и офтальмолога», - написал пензенец на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

По его словам, детей направляют в другие районы и записывают на месяц вперед.

«У меня ребенок до года, автомобиля своего нет, эпидобстановка не позволяет с ребенком ехать (в общественном транспорте) на другой конец города. При этом я считаю, что для масштаба такого района и поликлиники отсутствие в ней штатного ортопеда и офтальмолога не является нормальным и записи к таким врачам в другие отделения через месяц после обращения - тоже ненормально», - подчеркнул мужчина.

Представители поликлиники в ответ сообщили, что врачи-специалисты в городе работают без учета участкового принципа и прикрепления к конкретному филиалу, и детей с согласия родителей записывают туда, где есть свободное окошко.

«Отметим, что, кроме поликлинических консультаций, многие врачи-специалисты задействованы в ежегодных профилактических осмотрах детей, в том числе в образовательных организациях, что может вносить коррективы в их плановое расписание приемов в медицинском учреждении», - уточнили представители учреждения.

Офтальмологов в поликлинике восемь, двое ведут прием в 1-м проезде Рахманинова, но свободные места быстро заполняются. Если у родителей не получается записаться самостоятельно, они могут обратиться к участковому педиатру.

«Кадровый дефицит в медицинском учреждении имеется по специальности травматолог-ортопед. В настоящее время врачи - травматологи-ортопеды принимают в двух детских поликлиниках - № 3 и 2. Администрация лечебного учреждения планирует уже в сентябре 2022 года трудоустроить в детскую поликлинику № 6 молодого врача, который в настоящий момент заканчивает ординатуру по специальности «врач - травматолог-ортопед», - уточнили представители поликлиники.

Родителям детей до года посоветовали использовать дни, специально выделенные для организованных профилактических осмотров. В этих случаях за одно посещение можно обойти с маршрутным листом всех необходимых специалистов.