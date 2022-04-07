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Экономика

Олег Мельниченко открыл в Пензе «Биржу импортозамещения»

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В четверг, 7 апреля, в пензенском технопарке «Рамеев» стартовала двухдневная конференция «Биржа импортозамещения», в которой приняли участие ведущие предприятия региона.

Заинтересованные производители (а таковых было более 30) презентовали как импортозамещающую продукцию, так и зарубежную, требующую замены на отечественные аналоги.

Импортозамещение, налаживание прямого взаимодействия между российскими производственными компаниями и заказчиками, и стало основной целью проведения региональной биржи.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поприветствовал всех собравшихся и отметил важность мероприятия.

«Внутри нашего региона мы должны иметь возможность собираться, обмениваться опытом, особенно с точки зрения взаимопомощи в части импортозамещения», - пояснил он.

Губернатор напомнил о недавнем деловом визите в Белоруссию, способствовавшем укреплению торгово-экономического сотрудничества и развитию партнерства в формате технологической и промышленной кооперации.

«Мы выработали общие подходы, у нас есть довольно много интересных наработок и нам, конечно, надо устанавливать тесные кооперационные связи, тем более что по целому ряду изделий мы на сегодняшний день можем импортозамещаться у белорусов, а белорусы - у нас», - добавил Олег Мельниченко.

Он отметил, что результатом форума должно стать углубление таких кооперационных связей между промышленными предприятиями.

«Мы всегда должны помнить, что Пензенская область - это индустриальный регион с очень большими промышленно-производственными компетенциями. И по целому ряду направлений мы готовы эти компетенции предоставлять, в том числе и нашим партнерам в Республике Беларусь, а также в регионах нашей большой страны, Российской Федерации», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он осмотрел презентационные стенды, ознакомился с различными разработками, оценил вклад предприятий в развитие экономики.

«То, что здесь сегодня представлено, - это хорошая демонстрация промышленных возможностей Пензенской области», - констатировал глава региона.

На пленарном заседании участники обсудили современное состояние и перспективы развития импортозамещения.

На площадке форума состоялся практический семинар, посвященный мерам поддержки бизнеса в современных условиях, прошли презентация деятельности Фонда содействия инновациям и награждение победителей программы поддержки талантливой молодежи «УМНИК» (проект дает возможность молодым ученым проявить себя и получить материальную поддержку - грант - на собственные разработки).

8 апреля планируется обсудить возможности экспорта продукции в Республику Узбекистан, посетить предприятия резидентов технопарка «Рамеев»: Центра коммерциализации технологий и «Пром РТК». Также пройдет заседание совета главных инженеров, в котором примут участие представители высшей научной школы (научные работники, преподаватели, аспиранты, студенты).

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

лаптями тоговать будем? или шапками ушанками?

Гость||

"Пензенская область - это индустриальный регион с очень большими промышленно-производственными компетенциями"

Что губернатор сказать-то хотел? какие-такие компетенции? почему промышленно-производственный через дефис? Кто-то может перевести это на простой человеческий язык?

Имя: Гость
Комментарий:

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