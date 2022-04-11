Полевые работы: новая белорусская техника и качественные семена

11.04.2022 | 12:54

В область поступила первая партия белорусской техники. Соответствующая договоренность была достигнута во время делового визита пензенской делегации в республику, направленного на проработку вопросов импортозамещения и укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Уже отгружены два комбайна, остальные будут поставлены в регион до августа. Что касается тракторов, то их доставят по графику до июня-июля. Эта тема обсуждалась на совещании в областном правительстве в понедельник, 11 апреля, в ракурсе весенне-полевых работ.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил о соглашении с белорусским предприятием «Гомсельмаш», которое предоставит Пензенской области экспериментальный образец свеклоуборочного комбайна.

«Учитывая, что соответствующее поручение было Минпрому Республики Беларусь от президента страны Александра Григорьевича Лукашенко, нужно развивать сотрудничество с белорусским производителем.

Представителей Пензенской области пригласили в июне на Белорусскую агропромышленную неделю, нужно спланировать встречу с представителями «Гомсельмаша». Надо четко понимать перспективы импортозамещения сельскохозяйственной техники и посевного материала в условиях западных санкций», - отметил он.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить качеству семян.

«Нужно развивать селекцию, смотреть посевной материал. Сами мы можем заместить, силами российских производителей, или необходима кооперация с Беларусью, где этим вопросом давно занимаются», - обратился Олег Мельниченко к минсельхозу.

В целом в 2022 году в Пензенской области планируется произвести около 2,5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей.

«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 872,3 тыс. га, технические - 493,2 тыс. га, картофель - 22,3 тыс. га, овощи - 4,6 тыс. га. Яровой сев запланирован на площади 1 057,7 тыс. га. Посевы сахарной свеклы увеличены до 56 тыс. га. В сельскохозяйственных формированиях всех форм собственности подготовлены посевные площади в 1 526,6 тыс. га», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.