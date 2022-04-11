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Экономика

Полевые работы: новая белорусская техника и качественные семена

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В область поступила первая партия белорусской техники. Соответствующая договоренность была достигнута во время делового визита пензенской делегации в республику, направленного на проработку вопросов импортозамещения и укрепление торгово-экономического сотрудничества.

Уже отгружены два комбайна, остальные будут поставлены в регион до августа. Что касается тракторов, то их доставят по графику до июня-июля. Эта тема обсуждалась на совещании в областном правительстве в понедельник, 11 апреля, в ракурсе весенне-полевых работ.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил о соглашении с белорусским предприятием «Гомсельмаш», которое предоставит Пензенской области экспериментальный образец свеклоуборочного комбайна.

«Учитывая, что соответствующее поручение было Минпрому Республики Беларусь от президента страны Александра Григорьевича Лукашенко, нужно развивать сотрудничество с белорусским производителем.

Представителей Пензенской области пригласили в июне на Белорусскую агропромышленную неделю, нужно спланировать встречу с представителями «Гомсельмаша». Надо четко понимать перспективы импортозамещения сельскохозяйственной техники и посевного материала в условиях западных санкций», - отметил он.

Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить качеству семян.

«Нужно развивать селекцию, смотреть посевной материал. Сами мы можем заместить, силами российских производителей, или необходима кооперация с Беларусью, где этим вопросом давно занимаются», - обратился Олег Мельниченко к минсельхозу.

В целом в 2022 году в Пензенской области планируется произвести около 2,5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн сахарной свеклы, 600 тыс. тонн масличных, 295 тыс. тонн картофеля, 110 тыс. тонн овощей.

«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать 872,3 тыс. га, технические - 493,2 тыс. га, картофель - 22,3 тыс. га, овощи - 4,6 тыс. га. Яровой сев запланирован на площади 1 057,7 тыс. га. Посевы сахарной свеклы увеличены до 56 тыс. га. В сельскохозяйственных формированиях всех форм собственности подготовлены посевные площади в 1 526,6 тыс. га», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 1 pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Нужно развивать селекцию, смотреть посевной материал.
Все это было в СССР(( Конечно, надо. И НИИ восстанавливать, и опытные участки,и многое другое.

Гость||

Чем занимается наш с/х институт, там полно кандидатов, докторов наук, за что они получают бешенную доплату за звания, студенты выигрывают президентские гранты, а толку ноль, только создают видимость работы и доят государство, а в итоге мы зависим от импортных семян на 70%, свои произвести не могут. И так везде люди учаться на бюджете у нас строит. Институт, строит. Колледж, а проекты заказываем в других городах, вопрос к руководству этих учреждений так кого они выпускают,

Гость||

Гость писал(a):

Конечно, надо. И НИИ восстанавливать,
сотрудников НИИ обызательно посылать на картошку! Иначе будет ни как в Ссср.

Имя: Гость
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