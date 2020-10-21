«Молком» вывел на рынок бренд «Ритмилк»

21.10.2020 | 16:40

Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате») вывел на рынок новый бренд - «Ритмилк». Под ним выпускается линейка молочных продуктов для правильного питания с низким содержанием жира. Товары уже появились в фирменных магазинах «Молком» и розничных точках продаж в Пензе.

Генеральный директор ОАО «Молком» Валерий Колесник отметил, что новый бренд ориентирован на молодую и активную аудиторию, ведущую здоровый образ жизни.

«Правильное питание становится как никогда актуальным. Для нового поколения потребителей важны не только вкус и привлекательная этикетка, но и состав продукта, его полезные свойства, безопасность и удобство потребления. Ориентируясь на ожидания покупателей, мы разработали новый динамичный бренд «Ритмилк». Все продукты соответствуют стандартам правильного питания и выпускаются в новой удобной упаковке. Мы уверены, что каждый сможет найти продукт для себя», - подчеркнул он.

«Ритмилк» - это широкий ассортимент ложковых высокобелковых и питьевых йогуртов. В линейку также входит смузи - густой йогуртный напиток, на четверть состоящий из фруктов и ягод. Особенностью продукции под этим брендом является низкое содержание жира и отсутствие сахара.

Лаконичный дизайн упаковки призван подчеркнуть соответствие продуктов концепции «Чистая этикетка», в их составе только натуральное молоко, ягоды и фрукты. На каждой упаковке рядом с логотипом «Ритмилк» размещены персонажи, символизирующие различные виды спорта - от фитнеса до йоги. Разнообразный ассортимент позволит каждому потребителю выбрать для себя именно тот молочный продукт, который будет идеально соответствовать ритму его жизни.

Запуск новинок стал возможен благодаря продолжающейся на предприятии модернизации. Молочная продукция «Ритмилк» выпускается на новых производственных линиях, установленных в начале 2020 года.