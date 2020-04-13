Пензенским предпринимателям пообещали антикризисный брифинг

13.04.2020 | 08:51

Для пензенских предпринимателей организуют онлайн-брифинг, посвященный антикризисным мерам поддержки бизнеса. Он пройдет во вторник, 14 апреля, но, по словам губернатора Ивана Белозерцева, вопросы специалистам можно задавать уже сейчас.

Представители пензенского бизнеса столкнулись с серьезными проблемами из-за режима повышенной готовности, введенного 31 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Одна из предпринимательниц, работающих в областном центре, обратилась к Ивану Белозерцеву на его странице в соцсети «ВКонтакте». О своих затруднениях она написала в комментариях к видеоролику, на котором шоумен Тимур Родригез призвал пензенцев оставаться дома и извлекать из изоляции пользу.

«Я являюсь законопослушным гражданином, выполняющим рекомендации местных властей. Но! Моя отрасль, розничная торговля, является пострадавшей в нынешней ситуации. Я несу огромные финансовые потери, имея обязательства перед банками... В данной ситуации, т. е. видя обстоятельства непреодолимой силы, прошу вашей поддержки и возможно консультации, как избежать конфликтов с банками, ЖКХ, ТЦ?» - написала женщина.

Губернатор ответил, что 14 апреля будет организован онлайн-брифинг.

«Вам дадут любые консультации», - пообещал Белозерцев.

Трансляция будет вестись на youtube-канале Пензенской области(https://www.youtube.com/user/PenzaSMI/feed).

«Задать предварительные вопросы, а также узнать об актуальных мерах поддержки бизнеса в настоящее время можно по телефону горячей линии для предпринимателей центра «Мой бизнес» (8-800-555-1958), по линии прямых обращений портала поддержки предпринимателей или адресу электронной почты - cpp@mbpenza.ru», - уточнили сотрудники местного фонда поддержки предпринимательства.

Отметим, что в ответ на обращение Родригеза извлекать пользу из изоляции на финансовые проблемы пожаловались и другие жители области.

«Люди выходят на работу для того, чтобы хоть как-то прожить, коммуналки и ипотеки никто за нас не заплатит, сидит дома тот, у кого запасы денег...» - констатировал один из интернет-пользователей.