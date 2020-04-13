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Экономика

Пензенским предпринимателям пообещали антикризисный брифинг

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Для пензенских предпринимателей организуют онлайн-брифинг, посвященный антикризисным мерам поддержки бизнеса. Он пройдет во вторник, 14 апреля, но, по словам губернатора Ивана Белозерцева, вопросы специалистам можно задавать уже сейчас.

Представители пензенского бизнеса столкнулись с серьезными проблемами из-за режима повышенной готовности, введенного 31 марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Одна из предпринимательниц, работающих в областном центре, обратилась к Ивану Белозерцеву на его странице в соцсети «ВКонтакте». О своих затруднениях она написала в комментариях к видеоролику, на котором шоумен Тимур Родригез призвал пензенцев оставаться дома и извлекать из изоляции пользу.

«Я являюсь законопослушным гражданином, выполняющим рекомендации местных властей. Но! Моя отрасль, розничная торговля, является пострадавшей в нынешней ситуации. Я несу огромные финансовые потери, имея обязательства перед банками... В данной ситуации, т. е. видя обстоятельства непреодолимой силы, прошу вашей поддержки и возможно консультации, как избежать конфликтов с банками, ЖКХ, ТЦ?» - написала женщина.

Губернатор ответил, что 14 апреля будет организован онлайн-брифинг.

«Вам дадут любые консультации», - пообещал Белозерцев.

Трансляция будет вестись на youtube-канале Пензенской области(https://www.youtube.com/user/PenzaSMI/feed).

«Задать предварительные вопросы, а также узнать об актуальных мерах поддержки бизнеса в настоящее время можно по телефону горячей линии для предпринимателей центра «Мой бизнес» (8-800-555-1958), по линии прямых обращений портала поддержки предпринимателей или адресу электронной почты - cpp@mbpenza.ru», - уточнили сотрудники местного фонда поддержки предпринимательства.

Отметим, что в ответ на обращение Родригеза извлекать пользу из изоляции на финансовые проблемы пожаловались и другие жители области.

«Люди выходят на работу для того, чтобы хоть как-то прожить, коммуналки и ипотеки никто за нас не заплатит, сидит дома тот, у кого запасы денег...» - констатировал один из интернет-пользователей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А можно реальные деньги вместо брифинга?

Гость||

Почему город не чистили от снега?Почему попы игнорируют постановления о переводе на самоизоляцию до 30 апреля?

Гость||

Обещания будут опять жирные,масленичные.Всё равно он никогда их не выполняет.Он и компашку себе соответствующую ,в соц.сети организовал, из шутов.

Гость||

А почему не указано точное время?Для своих проводишь,для отчётности?Будет ли открыт онлайн чат во время трансляции?

Гость||

Не волнуйтесь,всё будет,но ... потом.

Гость||

Жрецы-то подачку получат? У них вот бизнес совсем схлопывается.

Все, оказывается, на дому можно делать, и без их участия.

Может и 12 миллиардов за торговый центр им простят?

Гость||

А как же Вадим Супиков? Обратитесь к нему, он, как тут пишут , всем помогает! Просто Аркадий Паровозов местного разлива!

Гость||

а когда будет антикризисный брифинг для части населения которую власти по просили самоизолироваться за свой счет?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.04.2020 09:26|

А как же Вадим Супиков? Обратитесь к нему, он, как тут пишут , всем помогает!

а почему новостя с его личностью закрывают для обсуждения?

Гость||

Это будет самый крутой камеди батл.запасайтесь поп корном

Имя: Гость
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