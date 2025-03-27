Работник интернет-магазина отомстил за штраф криминальным способом

27.03.2025 | 08:42

В Пензе в одном из пунктов выдачи заказов два золотых браслета стоимостью более 14 тысяч рублей были подменены серьгами из недрагоценного металла. Об этом в полицию сообщил сотрудник интернет-магазина.

Правоохранители установили, что на криминальный поступок решился 18-летний работник сортировочного центра.

Он признался, что получил большой штраф, разозлился и решил уволиться, но перед уходом отомстить работодателям. Парень сделал заказ двух браслетов из драгметалла, а затем, находясь на складе, подменил их на дешевые серьги. После этого пензенец пришел получать товар и оформил возврат.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай кражи товаров из интернет-магазинов их сотрудниками. Так, в Кузнецке 20-летний работник сортировочного центра украл золотую подвеску с бриллиантом стоимостью около 11 тысяч рублей.

А в Земетчинском районе 18-летняя девушка решила обновить гардероб и косметику. Она заказала средства для макияжа, одежду и обувь на сумму свыше 25 тысяч рублей и забрала их без оплаты.