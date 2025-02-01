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Криминал

В Земетчинском районе сотрудница интернет-магазина украла товары

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18-летняя жительница Земетчинского района стала фигуранткой уголовного дела после того, как решила обновить гардероб и косметику.

В полицию обратился 32-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что молодая сотрудница интернет-магазина совершила хищение.

Правоохранители выяснили, что в августе 2024 года девушка трудилась работницей пункта выдачи. Она заказала средства для макияжа, одежду и обувь на сумму свыше 25 тысяч рублей и забрала их, не оплатив.

Часть похищенного товара юная сельчанка хранила на съемной квартире.

Девушка призналась в преступлении. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до 2 лет, сообщили в УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото pxhere.com
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