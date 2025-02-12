В Лунинском районе браконьеры убили косулю

12.02.2025 | 08:25

В Лунинском районе сотрудники охотничьего надзора выявили факт браконьерства - незаконную добычу самки косули.

Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 200 тысяч рублей.

«Виновные лица уже установлены, полиция проводит проверку», - сообщили в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В пресс-службе минлесхоза напомнили, что за охоту с применением механических транспортных средств (включая снегоходы и квадроциклы) предусмотрена уголовная ответственность.

Убийцам косули грозит штраф до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Это не первый случай, когда браконьеры убивают косуль. В январе прошлого года в Мокшанском районе мужчина застрелил 6 самцов и 1 самку. Ущерб лесному фонду составил 920 000 рублей. Виновного приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

Весной 2024-го житель Шемышейки убил парнокопытное, разделал тушу, разложил по пакетам, закопал их в снег и уехал. Вечером он вернулся на снегоходе, забрал спрятанное и привез домой. Там-то его с пакетами в руках и задержали сотрудники полиции.