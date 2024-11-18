Сетевое издание|18+|Понедельник|18 ноя 2024|18:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Верховный суд РФ не смягчил приговор диверсантам-пензенцам

Печать
Telegram

Верховный суд РФ не смягчил приговор четырем молодым жителям Пензенской области, которых признали виновными в двух диверсиях.

Согласно материалам дела, неизвестный завербовал пензенца 2006 года рождения и поручил ему помешать движению поездов.

Парень взял в компанию трех друзей, учащихся колледжа и вуза 1998-2004 года рождения, и 21-22 декабря 2022 года поджег релейный шкаф входного светофора, а также пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе Пензы.

Диверсантов задержали по горячим следам сотрудники регионального УФСБ. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, превысил 640 000 рублей.

Один из приятелей заявил, что непричастен к совершению преступлений, другие вину признали полностью или частично. Диверсанта 2006 года рождения приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, его трех подельников - к 11 годам каждого (первые 2 года они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима).

Осужденные сочли приговор слишком суровым и подали апелляционные жалобы, которые оставили без удовлетворения.

Верховный суд Российской Федерации также оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте