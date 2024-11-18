Верховный суд РФ не смягчил приговор диверсантам-пензенцам

18.11.2024 | 13:40

Верховный суд РФ не смягчил приговор четырем молодым жителям Пензенской области, которых признали виновными в двух диверсиях.

Согласно материалам дела, неизвестный завербовал пензенца 2006 года рождения и поручил ему помешать движению поездов.

Парень взял в компанию трех друзей, учащихся колледжа и вуза 1998-2004 года рождения, и 21-22 декабря 2022 года поджег релейный шкаф входного светофора, а также пост секционирования контактной сети в Железнодорожном районе Пензы.

Диверсантов задержали по горячим следам сотрудники регионального УФСБ. Общий ущерб, причиненный действиями злоумышленников, превысил 640 000 рублей.

Один из приятелей заявил, что непричастен к совершению преступлений, другие вину признали полностью или частично. Диверсанта 2006 года рождения приговорили к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, его трех подельников - к 11 годам каждого (первые 2 года они будут в тюрьме, оставшийся срок - в колонии строгого режима).

Осужденные сочли приговор слишком суровым и подали апелляционные жалобы, которые оставили без удовлетворения.

Верховный суд Российской Федерации также оставил приговор без изменения, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.