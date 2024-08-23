В Пензе гендиректор предприятия осужден за попытку контрабанды

23.08.2024 | 14:20

В Пензе Железнодорожный районный суд вынес приговор генеральному директору одного из предприятий региона. Он признан виновным в покушении на контрабанду.

Уголовное дело вел следственный отдел УФСБ России по Пензенской области.

В пресс-службе ведомства сообщили, что руководитель организации «совершил покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации изделия, относящегося по своим техническим характеристикам к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы при создании иной военной техники».

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год.

Ранее сотрудницу одного из пензенских вузов уличили в создании условий для разглашения государственной тайны. Она систематически копировала на компьютер с выходом в интернет секретные документы. Из-за этого могла случиться утечка охраняемых законом сведений.