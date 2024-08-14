Пожилая пензячка лишилась сбережений после снятия порчи

14.08.2024 | 08:20

77-летняя жительница Пензы лишилась сбережений, поверив словам незнакомки о наведенном на нее проклятии.

«Целительница» подошла к пожилой женщине возле дома и напугала тем, что недоброжелатели наслали на нее сильную порчу. Затем последовало предложение помощи. Пензячка с благодарностью приняла его, и выяснилось, что для обряда требуются наличные деньги.

Пенсионерка вынесла из дома свои накопления и передала «экстрасенсу». Та провела ритуал и возвратила сверток с купюрами. Через некоторое время женщина развернула его, но денег в нем не было.

Жертва «ворожеи» обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда пожилые пензячки, испуганные словами о порче или сглазе, расстаются со сбережениями. Так, 85-летняя жительница Пензы отдала за «исцеление» 90 000 рублей.