Пензенец избил соседа за замечание о громкой музыке

30-летний житель Пензы, уже имеющий судимость, вновь преступил закон. Ему вменяется в вину нанесение побоев.
Жертвой агрессора стал сосед, который высказал претензии по поводу гремевшей в квартире мужчины музыки.
«Между ними возникла словесная перепалка. В результате конфликта молодой человек нанес побои своему оппоненту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
На невоздержанного на кулаки пензенца возбуждено уголовное дело.
Это не первый случай, когда музыка служила причиной ссор и даже приводила к трагедиям. Так, 51-летний житель Пензы получил смертельный удар ножом в живот из-за того, что громкие звуки мешали спать его 54-летнему приятелю.
А в поселке Золотаревка музыка, звучавшая в салоне автомобиля, вывела из себя двух проходивших мимо нетрезвых мужчин. Один из них ударил автовладельца палкой по голове, и тот скончался.
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