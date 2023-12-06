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Криминал

Пензенец избил соседа за замечание о громкой музыке

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30-летний житель Пензы, уже имеющий судимость, вновь преступил закон. Ему вменяется в вину нанесение побоев.

Жертвой агрессора стал сосед, который высказал претензии по поводу гремевшей в квартире мужчины музыки.

«Между ними возникла словесная перепалка. В результате конфликта молодой человек нанес побои своему оппоненту», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

На невоздержанного на кулаки пензенца возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай, когда музыка служила причиной ссор и даже приводила к трагедиям. Так, 51-летний житель Пензы получил смертельный удар ножом в живот из-за того, что громкие звуки мешали спать его 54-летнему приятелю.

А в поселке Золотаревка музыка, звучавшая в салоне автомобиля, вывела из себя двух проходивших мимо нетрезвых мужчин. Один из них ударил автовладельца палкой по голове, и тот скончался.

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