Дело бывшего заммэра Пензы Юрия Ильина возвращено прокурору

10.03.2023 | 11:08

Дело в отношении бывшего заместителя мэра, а ныне сотрудника ресурсоснабжающей организации Юрия Ильина возвращено прокурору. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в Первомайском районном суде.

Соответствующее постановление было принято в четверг, 9 марта.

Дело поступило в Первомайский районный суд 4 октября 2022 года, первое заседание состоялось 14 ноября.

Юрию Ильину инкриминируется преступление по части 1 статьи 285 УК РФ - «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо принудительных работ на срок до 4 лет, либо ареста на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 4 лет.