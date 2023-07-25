Ивану Белозерцеву продлили срок содержания под стражей

25.07.2023 | 18:45

Бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в очередной раз продлили срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО «Матросская тишина» еще как минимум до 9 ноября.

О таком решении суда сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил адвокат экс-чиновника Алексей Шуварин. Защита подала апелляционную жалобу на постановление, которая будет рассматриваться 15 августа.

Иван Белозерцев находится под арестом более двух лет, с марта 2021 года. Его обвиняют в получении взятки за покровительство компании «БИОТЭК» при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Помимо него, по делу проходят обвиняемыми еще пять человек: председатель совета директоров ООО «БИОТЭК» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков (по ч. 5 ст. 291 УК РФ - дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков (по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков через посредников Федотова и Маркова передали Ивану Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

Следствие завершилось в октябре 2022-го, в настоящее время дело рассматривает Измайловский районный суд. В последний раз мера пресечения в виде содержания под стражей продлевалась до 9 августа.