Пензенец облил машину племянницы кислотой

72-летний пензенец поссорился с родственниками и облил машину племянницы кислотой. За это ему придется ответить.
Долгое время мужчина конфликтовал с семьей 44-летней племянницы, жившей по соседству. В один из дней пенсионер взял кислоту из своего гаража, подошел к ее дому и облил машину жидкостью.
Случившееся запечатлела камера, расположенная на здании напротив.
«В результате умышленного повреждения автомобиля был причинен ущерб на сумму более 114 тысяч рублей. Мужчина в содеянном сознался», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
По данному факту возбудили уголовное дело. Пенсионеру грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Пензе другой поджигатель облил бензином Mercedes и бросил факел. Уйти от наказания ему тоже не удалось.
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