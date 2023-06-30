В Пензе возбуждено дело о злоупотреблении в сфере тарифов

30.06.2023 | 08:40

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

«По данным следствия, данное злоупотребление повлекло необоснованное завышение обществом с ограниченной ответственностью «Горводоканал» тарифа на водоотведение для абонентов города Пензы на 2022 год, что существенно нарушило права и охраняемые законом интересы граждан, общества и государства», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками ФСБ России и УФСБ региона.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области проведены обыски, изъята служебная документация, имеющая значение для дела. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, ведется закрепление доказательственной базы.

28 июня стало известно, что первого заместителя министра ЖКХ и ГЗН Наталью Клак уволили в связи с утратой доверия. Материалы служебной проверки передали в правоохранительные органы.

Наталья Клак с сентября 2013 года возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению. В ноябре 2021-го его преобразовали в Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

В сентябре 2022 года департамент был ликвидирован, а его полномочия переданы в состав министерства ЖКХ и ГЗН региона. Тогда же Наталья Клак стала первым замом руководителя ведомства.