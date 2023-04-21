Пензячка заработала 2,5 млн на продаже порноснимков дочери

21.04.2023 | 16:23

В региональном управлении СК России рассказали подробности дела, возбужденного в отношении 38-летней жительницы Пензы. Она обвиняется в изготовлении порнографических материалов с участием 11-летней дочери.

«В период с октября 2020 года по март 2022-го она осуществляла фотосъемку своей несовершеннолетней дочери, изготавливая таким образом материалы с порнографическими изображениями. Впоследствии женщина распространяла их в мессенджере и на одном из сайтов, за что получила около 2,5 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

«Бизнес» развивался до того момента, пока на него не наткнулись полицейские, которые и прикрыли лавочку. За это время омерзительные «клиенты» успели раскупить 26 фотографий», - уточнял ранее телеграм-канал SHOT.

Таким образом, за каждый снимок мать выручила около 96 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение, она содержится под домашним арестом.

«Девочка в настоящее время проживает с отцом. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии», - добавила Татьяна Махницкая.