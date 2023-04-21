Жительница Пензы продавала в Сети снимки голой дочери

21.04.2023 | 10:14

38-летняя жительница Пензы продавала в Сети фото голой 11-летней дочери. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил телеграм-канал SHOT.

Женщина решила таким образом заработать. Она сама раздевала и фотографировала ребенка.

«Бизнес» развивался до того момента, пока на него не наткнулись полицейские, которые и прикрыли лавочку. За это время омерзительные «клиенты» успели раскупить 26 фотографий», - пишет SHOT.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Пензячка признала вину, она находится под домашним арестом.

Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.