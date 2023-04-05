Кузнечанку ждет суд за махинации с банковскими картами

05.04.2023 | 10:40

51-летняя жительница Кузнецка обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Уголовное дело расследовали сотрудники регионального управления СКР при оперативном сопровождении УФСБ России по Пензенской области и полиции.

Женщина формально числилась директором общества с ограниченной ответственностью. По данным следствия, в конце 2018 года к ней обратился гражданин, знавший о ее статусе подставного руководителя.

Он предложил ей сделку: открыть в банках счета организации и сбыть ему за 10 тысяч рублей банковские карты. Кузнечанка согласилась и в декабре 2018 года оформила расчетные счета в двух банках. Полученные карты с ПИН-кодами она передала заказчику.

Злоумышленница уже оказывалась в роли подставного руководителя фирмы и даже была судима за это. Теперь ей вновь грозит наказание.

«Уголовное дело направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Это не единственный случай, когда жители региона идут на махинации с банковскими счетами. 24-летний житель Городища, будучи фиктивным директором организации, открыл расчетные счета в двух банках Пензы и передал заказчику карты.

В аналогичном преступлении обвиняется жительница Колышлея. Она, будучи формальным руководителем фирмы, открыла счета в 12 банках и дала к ним доступ постороннему лицу.