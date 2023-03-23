Жительница Колышлея попыталась заработать на продаже банковских карт

23.03.2023 | 18:48

38-летней жительнице Колышлея предъявлено обвинение по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Сельчанка формально числилась директором общества с ограниченной ответственностью, за деньги предоставив свой паспорт для внесения данных в единый государственный реестр юридических лиц.

По данным следствия, в октябре 2021 года к ней обратился мужчина, знающий, что руководитель подставной, и предложил за вознаграждение передать ему доступ к расчетным счетам организации.

Жительница Колышлея согласилась. Она открыла счета в 12 банках, получила карты и передала их вместе с ПИН-кодами. Правда, обещанных денег злоумышленница, по ее словам, не получила.

Нарушение закона выявили и пресекли сотрудники УФСБ России.

В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на окончание расследования, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.