Сетевое издание|18+|Четверг|23 мар 2023|19:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Жительница Колышлея попыталась заработать на продаже банковских карт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


38-летней жительнице Колышлея предъявлено обвинение по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Сельчанка формально числилась директором общества с ограниченной ответственностью, за деньги предоставив свой паспорт для внесения данных в единый государственный реестр юридических лиц.

По данным следствия, в октябре 2021 года к ней обратился мужчина, знающий, что руководитель подставной, и предложил за вознаграждение передать ему доступ к расчетным счетам организации.

Жительница Колышлея согласилась. Она открыла счета в 12 банках, получила карты и передала их вместе с ПИН-кодами. Правда, обещанных денег злоумышленница, по ее словам, не получила.

Нарушение закона выявили и пресекли сотрудники УФСБ России.

В настоящее время выполняется комплекс действий, направленных на окончание расследования, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте