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Криминал

Появилась информация о деле в отношении экс-министра культуры

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В отношении экс-министра культуры Пензенской области Татьяны Курдовой возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Экс-министра подозревают в фиктивном трудоустройстве родственницы в драмтеатр. Якобы в мае 2018 года Курдова заставила директора взять ее дочь в штат.

По данным SHOT, молодая женщина, числясь в театре два с половиной года, получала зарплату и социальные пособия, но ничего не делала. Таким образом она «заработала» около 400 тысяч рублей.

Сейчас Курдова якобы находится под подпиской о невыезде.

Источник сетевого издания «ПензаИнформ» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, отметив, что дело получило огласку, хотя оно далеко не новое.

В телеграм-канале PenzaInform информация о том, что Татьяна Курдова находится под подпиской о невыезде, появлялась еще в мае 2022 года. Источник канала утверждал, что заместителя директора «Пензаконцерта» увели из рабочего кабинета люди в штатском, а саму комнату опечатали. Однако официального подтверждения этим сведениям не было.

В том же мае возбудили уголовное дело в отношении директора областного драматического театра имени А. В. Луначарского Александра Фомина: руководителя заподозрили в получении взятки в размере 30 000 рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей.

Татьяна Курдова перестала быть министром культуры в ноябре 2021 года. На ее место назначили Сергея Бычкова.

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