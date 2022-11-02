Криминал

В Пензе суд начал рассматривать уголовное дело Кабельского

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В Пензе началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра физической культуры и спорта области Григория Кабельского.

Его обвиняют в получении взяток в виде денег в крупном размере (два эпизода).

«Согласно обвинительному заключению, в декабре 2019 года организатор спортивных мероприятий по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям обратился к Кабельскому с просьбой оказать помощь в поиске людей, покупающих видеотрансляции, и поиске места проведения турниров. В период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года за общее покровительство в организации турниров Кабельский лично получал взятки в общей сложности в размере 1 700 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Помимо этого, с октября 2020 года по сентябрь 2021-го чиновник на постоянной основе брал у жителя Пензы, занимавшегося организацией спортивных турниров в городе, деньги за оказание тому помощи при возникновении трудностей. Общая сумма составила 360 000 рублей.

Григория Кабельского задержали 15 октября 2021 года, и он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Расследование уголовного дела длилось почти год, о его завершении стало известно 11 октября 2022-го. Бывший чиновник находится под стражей.

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