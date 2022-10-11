Экс-министру спорта Пензенской области предъявлено обвинение

11.10.2022 | 17:21

В Пензе завершено длившееся целый год расследование уголовного дела по обвинению бывшего врио министра Григория Кабельского. Ему инкриминируют получение взяток в крупном и особо крупном размере.

Уголовное дело раскрыли работники регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, с апреля 2020 года по октябрь 2021-го Григорий Кабельский, занимавший должность министра и врио министра физической культуры и спорта Пензенской области, получал взятки от лица, занимавшегося организацией спортивных мероприятий по настольному теннису с целью продажи видеотрансляций турниров букмекерским организациям.

Вознаграждение Кабельский получал за общее покровительство, в том числе помощь при возникновении у организатора турниров проблем в сфере физической культуры и спорта в регионе.

Григория Кабельского задержали 15 октября 2021 года по подозрению в получении очередной взятки в размере 120 тыс. рублей. В общей сложности он получил взятки в размере 1 млн 700 тыс. рублей.

После задержания его отправили в отставку в связи с утратой доверия. Бывший врио министра находится под стражей. В последний раз мера пресечения устанавливалась до 14 октября.

При расследовании дела выявилось еще одно коррупционное преступление. С октября 2020 года по сентябрь 2021-го Григорий Кабельский на постоянной основе получал от жителя Пензы, занимавшегося организацией и покупкой видеотрансляций турниров по нескольким видам спорта, взятки за общее покровительство его деятельности и оказание ему помощи при возникновении трудностей в организации состязаний. В общей сложности он получил взятки в размере 360 тыс. рублей.

«Судом по ходатайствам следователя в обеспечительных целях наложен арест на автомашину, жилые помещения, земельный участок, ценные бумаги и денежные средства обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением готовится для направления в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.