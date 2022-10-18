В Пензенской области ревнивица разбила стекла в машине соперницы

18.10.2022 | 09:09

39-летняя жительница Нижнего Ломова стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется умышленное повреждение чужого имущества.

Между женщиной и 24-летней жительницей райцентра, которая портила ей личную жизнь, произошел конфликт.

Ссора случилась вечером, а ночью ревнивица приступила к активным действиям. Она вооружилась молотком и разбила три стекла в автомобиле соперницы. Сумма ущерба оценена в 26 тысяч рублей.

Автовладелица обратилась в полицию, и правоохранители быстро установили подозреваемую. Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда ревнивцы срывают эмоции на автомобилях соперников. Так, в Сосновоборском районе 38-летний мужчина увидел незнакомую «Ладу-Калину» у дома бывшей девушки и услышал мужской голос в ее квартире. Сельчанин достал нож и проткнул все четыре колеса. В итоге ему грозит скамья подсудимых.