В Пензенской области ревнивец проткнул колеса машины соперника

17.10.2022 | 09:55

В Пензенской области перед судом предстанет мужчина, который из ревности решился на умышленное уничтожение чужого имущества. Преступление было совершено ночью 4 июля 2022 года в селе Водолей Сосновоборского района.

«По версии следствия, 38-летний мужчина пришел к дому своей бывшей девушки и увидел припаркованный незнакомый ему автомобиль «Лада-Калина». Подойдя к двери жилища, он услышал в квартире мужской голос», - пояснила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сельчанин решил выяснить отношения с новоиспеченным соперником, но в дом не зашел. Он спустился к машине и пнул ее по колесу. Сработала сигнализация, однако на звук никто не вышел. Разозлившись, злоумышленник достал нож и проткнул четыре колеса, после чего скрылся.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Мужчина признал вину.

«Дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка в границах Сосновоборского района. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает до 2 лет лишения свободы», - резюмировала Светлана Артамонова.