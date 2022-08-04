Виновник автокатастрофы в Чемодановке поселится в колонии

04.08.2022 | 17:33

В Пензенской области предстал перед судом виновник автокатастрофы, произошедшей более года назад на трассе М5 в Бессоновском районе.

10 мая 2021 года в 20:38 на 652-м километре в Чемодановке столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус, направлявшийся из Пензы в Кижеватово. Водитель большегруза, житель Псковской области, не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус, из которого выходили пассажиры.

«Проезжая по селу Чемодановка Бессоновского района, подсудимый, увидев пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, стал резко тормозить. Однако автомобиль занесло вправо, и он совершил наезд на трех девушек, находившихся на обочине вблизи пешеходного перехода», - уточнили в пресс-службе Следственного управления СК России по Пензенской области.

16-летняя девочка погибла на месте. Здоровью двух пострадавших, 17-летней девушки и 31-летней женщины, был причинен тяжкий вред.

Бесоновский районный суд приговорил виновника трагедии к 3 годам 2 месяцам колонии-поселения и лишил водительских прав на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.