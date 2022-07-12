Нежелание платить за газ дорого обошлось жительнице области

12.07.2022 | 12:00

43-летняя жительница села Верхний Ломов Нижнеломовского района во второй раз предстала перед судом за самовольное подключение к газопроводу.

Первый раз дело об этом правонарушении разбирал мировой суд 28 декабря 2021 года. Тогда сельчанку оштрафовали на 10 000 рублей. Однако наказание не образумило женщину.

2 февраля 2022 года она во дворе своего домовладения вновь самовольно при помощи сварочного аппарата присоединила к поселковому газопроводу низкого давления отвод, надела на него шланг, подключенный к газовому оборудованию в доме, и стала нелегально пользоваться газом.

Как отметили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, женщина сделала это из корыстных побуждений, не желая оплачивать потребленный ресурс. При этом она пренебрегла правилами безопасности.

Факт самовольного подключения к газопроводу 5 апреля выявили контролеры ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

На этот раз наказание стало более серьезным - похитительницу газа привлекли к ответственности по статье 215.3 Уголовного кодекса РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность».

Приговор вступил в силу.

11 июля в доме 82-летней жительницы села Болотниково Лунинского района произошел хлопок газа. Дом превратился в щепки. Хозяйку госпитализировали с ожогами, она скончалась в больнице. Проводится проверка, которая должна выявить причины трагедии.