Криминал

Нежелание платить за газ дорого обошлось жительнице области

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43-летняя жительница села Верхний Ломов Нижнеломовского района во второй раз предстала перед судом за самовольное подключение к газопроводу.

Первый раз дело об этом правонарушении разбирал мировой суд 28 декабря 2021 года. Тогда сельчанку оштрафовали на 10 000 рублей. Однако наказание не образумило женщину.

2 февраля 2022 года она во дворе своего домовладения вновь самовольно при помощи сварочного аппарата присоединила к поселковому газопроводу низкого давления отвод, надела на него шланг, подключенный к газовому оборудованию в доме, и стала нелегально пользоваться газом.

Как отметили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда, женщина сделала это из корыстных побуждений, не желая оплачивать потребленный ресурс. При этом она пренебрегла правилами безопасности.

Факт самовольного подключения к газопроводу 5 апреля выявили контролеры ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

На этот раз наказание стало более серьезным - похитительницу газа привлекли к ответственности по статье 215.3 Уголовного кодекса РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность».

Приговор вступил в силу.

11 июля в доме 82-летней жительницы села Болотниково Лунинского района произошел хлопок газа. Дом превратился в щепки. Хозяйку госпитализировали с ожогами, она скончалась в больнице. Проводится проверка, которая должна выявить причины трагедии.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

2 февраля 2022 года она во дворе своего домовладения вновь самовольно при помощи сварочного аппарата присоединила к поселковому газопроводу низкого давления отвод, надела на него шланг, подключенный к газовому оборудованию в доме, и стала нелегально пользоваться газом.
Какая рукастая и продвинутая! Не каждый мужик сможет это всё провернуть, да ещё на морозе. Талант пропадает.

Только какое именно наказание она понесла так из новости и не ясно, кроме того что привлекли по статье 215.3 и приговор вступил в силу.

Гость||

Гость писал(a):

Какая рукастая и продвинутая! Не каждый мужик сможет это всё провернуть, да ещё на морозе.
От ты ж ребёнок. Ясно что на себя взяла деяние, чтобы настоящий сварщик не сел.

Имя: Гость
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