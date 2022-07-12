Происшествия

Хлопок газа: пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице

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82-летняя пенсионерка из Лунинского района, в доме которой произошел хлопок газа с последующим возгоранием, скончалась в больнице. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно 12 июля.

ЧП случилось в понедельник, 11-го числа, около 11:00 на улице Карасева в селе Болотниково. Хозяйку госпитализировали с ожогами. Дом превратился в щепки.

На место выезжали сотрудники Следственного комитета России и работники газовой службы. Они пришли к предварительному выводу о том, что скопление газа в жилом помещении могло произойти из-за использования бытового газового оборудования.

Организована проверка, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

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Источник — фото № 2 penza.sledcom.ru
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Гость||

Вот это хлопок, дом развалился

Гость||

Журналюхи ПИ какой хлопок? Хлопок это в ладошки. Там взрыв бытового газа и точка!!

Гость||

А вчера-то писали, что был ВЗРЫВ.

Гость||

Не считайте людей за идиотов. Был Взрыв газа, погибла женщина. Какой хлопок то? Ну какой такой хлопок журналюхи?

Гость||

Гость писал(a):

А вчера-то писали, что был ВЗРЫВ.
Ты упоролся? Первая новость на пензаинформ была 12 июля в 08:12 ссылка на PenzaInform.ru и тоже с хлопком.

Гость||

Гость писал(a):

Журналюхи ПИ какой хлопок? Хлопок это в ладошки. Там взрыв бытового газа и точка!!
у них хлопок и всё,так же не война а спецопэрация,не крах экономики а отрицательный рост.

Гость||

"Ты упоролся? Первая новость на пензаинформ была 12 июля в 08:12 ссылка на PenzaInform.ru и тоже с хлопком".

Упоролся? У тебя, умник, глаза чем обшиты?

Новость в 18:58 от 11.07.2022г. ОБТЕКАЙ!

Имя: Гость
Комментарий:

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