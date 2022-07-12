Хлопок газа: пострадавшая пенсионерка скончалась в больнице

12.07.2022 | 10:39

82-летняя пенсионерка из Лунинского района, в доме которой произошел хлопок газа с последующим возгоранием, скончалась в больнице. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» стало известно 12 июля.

ЧП случилось в понедельник, 11-го числа, около 11:00 на улице Карасева в селе Болотниково. Хозяйку госпитализировали с ожогами. Дом превратился в щепки.

На место выезжали сотрудники Следственного комитета России и работники газовой службы. Они пришли к предварительному выводу о том, что скопление газа в жилом помещении могло произойти из-за использования бытового газового оборудования.

Организована проверка, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.