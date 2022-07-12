В Пензенской области после хлопка газа начата проверка

12.07.2022 | 08:12

Пензенские следователи начали проверку по факту хлопка газа, произошедшего в понедельник, 11 июля, в Лунинском районе.

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 11 часов в доме по улице Карасева в селе Болотниково произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В результате пострадала хозяйка жилища», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

82-летнюю женщину госпитализировали с ожогами.

Сотрудники СКР и работники газовой службы уже осмотрели место ЧП.

«По предварительным данным, скопление газа в жилом помещении могло произойти вследствие использования бытового газового оборудования», - пояснила Махницкая.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.