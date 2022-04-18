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Криминал

Григорию Кабельскому вновь продлили срок содержания под стражей

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В понедельник, 18 апреля, стало известно о продлении срока содержания под стражей бывшему министру физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому.

Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве. Его задержали 15 октября по подозрению в получении 120 000 рублей.

По версии следствия, общая сумма незаконных вознаграждений, принятых им, достигает как минимум 1 млн 250 тысяч. Деньги передавались с марта 2020-го по октябрь 2021-го за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках региона.

«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области Первомайским районным судом продлен срок содержания под стражей обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ Кабельскому Г. Е. до 14 июня 2022 года включительно», - сообщили в пресс-службе суда.

После того как Кабельского задержали, он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Его место заняла Евгения Бочкарева.

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