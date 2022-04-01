Колышлейца ждет суд во Владивостоке за преступления на Пхукете

01.04.2022 | 10:02

Во Владивостоке завершилось расследование громкого дела в отношении 66-летнего уроженца Колышлейского района Александра Новичкова, много лет находившегося в федеральном и международном розыске.

Весной 2014 года в следственные органы обратилась жительница Приморского края. Она рассказала, что ее брата, отдыхавшего в Таиланде, похитили. Было возбуждено уголовное дело. К преступлению причастны двое россиян - Андрей Забелин и Александр Новичков.

По версии следствия, на острове Пхукет Забелин решил похитить своего знакомого с целью вымогательства у него 100 тысяч долларов США. Он предложил жертве посмотреть виллу, предназначенную для сдачи, и приятель легко согласился. На вилле их ждал Александр Новичков, который помог надеть на жертву наручники и цепь.

Позже подельники таким же способом похитили подругу потерпевшего, привезли ее на виллу, сковали наручниками и пристегнули цепью к кровати. Мужчину заставили перевести на счет подруги более 100 тысяч рублей, которые она сняла и отдала похитителям.

Однако на свободу пленников не отпустили. Через несколько дней Новичков несколько раз ударил мужчину по голове, и тот скончался. Его тело подельники спрятали в джунглях, забросав лианами и листьями. Мертвого россиянина обнаружили тайские полицейские.

Девушку Новичков изнасиловал. Ее еще несколько дней возили по разным отелям, а затем оставили в гостинице и скрылись.

Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, а в марте 2020-го его приговорили к 19 годам лишения свободы.

Новичков скрылся, уголовное дело в отношении него было приостановлено в связи с розыском. Заочно ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Его местонахождение установили лишь в марте 2021 года.

Выяснилось, что Новичков в конце 2017 года приехал в Пензу, где жила его семья. Мужчина вел уединенный образ жизни, старался выходить из дома ранним утром или поздним вечером.

Предосторожности не помогли: его задержали на съемной квартире в Пензе и доставили во Владивосток. Теперь в следствии по его делу поставлена точка. Новичкову предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.