В Пензе задержан подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве

17.04.2021 | 10:29

В Пензе задержали Александра Новичкова, находившегося в федеральном и международном розыске. Он обвиняется в похищении человека, вымогательстве, незаконном лишении свободы, изнасиловании и убийстве.

Весной 2014 года в следственные органы обратилась жительница Приморского края. Она рассказала, что ее брата, отдыхавшего на острове Пхукет в Таиланде, похитили.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что к преступлению причастны двое россиян - Андрей Забелин и Александр Новичков.

Андрей Забелин на Пхукете похитил своего знакомого с целью вымогательства у него 100 тысяч долларов США. Его приятель легко согласился посмотреть виллу, предназначенную для сдачи. На вилле его ждал подельник Забелина Александр Новичков, который помог надеть на жертву наручники и цепь.

Позже подельники таким же способом похитили подругу потерпевшего, привезли ее на виллу, сковали наручниками и пристегнули цепью к кровати. Мужчину заставили перевести на счет подруги более 100 тысяч рублей, которые она сняла и отдала похитителям.

Однако на свободу пленников не отпустили. В один из дней Новичков несколько раз ударил мужчину по голове, и тот скончался. Его тело приятели спрятали в джунглях. Мертвого россиянина обнаружили местные правоохранители.

Кроме того, по версии следствия, Новичков, удерживая девушку в гостиничном номере, изнасиловал ее. Спустя несколько дней после похищения ее оставили в гостинице и скрылись.

Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, а в марте 2020-го его приговорили к 19 годам лишения свободы.

Его подельник Александр Новичков скрылся. Уголовное дело в отношении него было приостановлено в связи с розыском. Заочно ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время его местонахождение установлено. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в Пензе. В ближайшее время он будет доставлен во Владивосток», - сообщили в Следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

В Пензе фигуранту очно предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Расследование уголовного дела продолжается.