Колышлеец рассказал, как прятал труп в джунглях Таиланда

19.04.2021 | 18:03

7 лет он числился в федеральном и международном розыске за совершение особо тяжких преступлений: убийства, изнасилования, похищения человека, незаконного лишения свободы, вымогательства. И вот благодаря совместным действиям сотрудников пензенской полиции и их коллег из Приморского края подозреваемого удалось задержать в городе на Суре. Им оказался 65-летний уроженец Колышлейского района.

«Данный гражданин приехал в Пензу в конце 2017 года, так как у него здесь проживала семья. Мужчина вел уединенный образ жизни, старался выходить из дома ранним утром или поздним вечером», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Однако даже такие меры предосторожности не помогли. Задержанный - один из главных фигурантов громкого уголовного дела, получившего широкий общественный резонанс.

По версии следствия, он является подельником мужчины, в марте 2014 года на острове Пхукет в Таиланде похитившего своего знакомого-бизнесмена, а также его подругу, и требовавшего за них выкуп 100 000 долларов.

«Подавляя волю потерпевшего, несколько раз ударил его по голове. От полученных травм последний скончался. Его тело спрятали в джунглях», - пояснила помощник руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

«Ехали минут 30 от виллы. Привезли его, выгрузили, прикопали чуть, накрыли лианами, от кокоса листьями», - признался подозреваемый.

«Кроме того, по версии следствия, обвиняемый, удерживая девушку в гостиничном номере, изнасиловал ее. Спустя несколько дней после похищения потерпевшую оставили в гостинице и скрылись», - добавила Аврора Римская.

Одного из злоумышленников задержали в 2018-м и приговорили к 19 годам лишения свободы. На поиски второго времени потребовалось больше.

Теперь он находится в следственном изоляторе и ожидает отправки во Владивосток.

Кстати, как только стало известно о трагедии в Таиланде, родственники погибшего бизнесмена объявили награду по 500 000 рублей за информацию о местонахождении каждого из преступников.