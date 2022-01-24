Нападением на ребенка в Пензе заинтересовался председатель СК РФ

24.01.2022 | 13:16

Расследование дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Пензе взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте ведомства.

О ходе следствия Бастрыкину доложил руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Нападение на мальчика произошло 20 января около 12:23. Ребенок находился у подъезда дома № 2 на улице Глазунова и собирался позвонить в домофон, когда злоумышленник приблизился и нанес ему несколько ударов по голове кухонным топориком.

Мальчика госпитализировали. 24 января стало известно, что личность агрессора установили, его задержали. Им оказался 18-летний житель Чемодановки. При обыске у юноши изъяли орудие преступления. В содеянном он признался.