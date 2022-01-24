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Криминал

Нападением на ребенка в Пензе заинтересовался председатель СК РФ

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Расследование дела о покушении на убийство 10-летнего мальчика в Пензе взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Об этом в понедельник, 24 января, сообщается на сайте ведомства.

О ходе следствия Бастрыкину доложил руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Нападение на мальчика произошло 20 января около 12:23. Ребенок находился у подъезда дома № 2 на улице Глазунова и собирался позвонить в домофон, когда злоумышленник приблизился и нанес ему несколько ударов по голове кухонным топориком.

Мальчика госпитализировали. 24 января стало известно, что личность агрессора установили, его задержали. Им оказался 18-летний житель Чемодановки. При обыске у юноши изъяли орудие преступления. В содеянном он признался.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Отпустят его скоро, ведь он всё равно дурак

Гость||

Мотив?

Гость||

Гость писал(a):

Мотив?
это по теории должно определить следствие, но будет ли оно настоящими или для галочки со звездочками большой вопрос

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.01.2022 13:29|

Мотив?

Обдолбанный наркоша, шизофреник на каникулах или...месть кому то и за что то

Гость||

Гость писал(a):

Обдолбанный наркоша, шизофреник на каникулах или...месть кому то и за что то
парень скажет за что его и опознает, а если нет то еще не факт что это действительно виновник

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.01.2022 13:49|

Гость писал(a):

Обдолбанный наркоша, шизофреник на каникулах или...месть кому то и за что то

парень скажет за что его и опознает, а если нет то еще не факт что это действительно виновник

Парень может и скажет, а вот опознать не сможет. так как били его сзади

Гость||

Имущественные споры, наследные дела, долговые обязательства,кредитно-коллекторских сутки, измена одного из супругов, месть , личные неприязненные отношения. Никто не будет в этом разбираться. У предполагаемого преступника -наличие судимости, диагноза, долгов, нвезапнопоявивишиеся новые дорогостоящие вещи.

Просто напишут что дурак и срубят премии за раскрытое по горячим следам

Гость||

** коллекторские мутки**

Имя: Гость
Комментарий:

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