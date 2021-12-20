20.12.2021 | 08:14

В понедельник, 20 декабря, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области губернатор Олег Мельниченко прокомментировал историю с покушением на дачу взятки вице-губернатору Сергею Федотову.

«К сожалению, все мои предупреждения о том, что надо прекратить практику из прошлых времен (возить деньги, пытаться торговать должностями), не услышали. Должностные лица пытались купить должность в администрации Каменского района, взяли 3 млн и поехали в правительство. Но ушли те времена, когда можно было покупать должности за деньги, теперь у нас назначаются по другому принципу - по принципу профессионализма. Кто это не усвоил - будьте аккуратны.

Мы предпринимаем ряд действий, чтобы пресечь эту деятельность. Представителям администрации Каменского района я посоветовал бы более плотно позаниматься вакцинацией населения, работой с людьми, а не вот этой политической возней, интригами, попытками за спиной у Александра Александровича (Помогайбо. - Прим. ред.) что-то обсудить, порешать, грязью его облить.

Поверьте, мы все прекрасно знаем. Вы еще что-то там задумали, а мы уже понимаем, что вы там задумали, потому что, пока вы учились, мы уже преподавали. Значит, пример Кабельского вам не пример. Вы решили закрепить успех. Еще наручники под Кабельским не остыли, а вы уже начали соответствующую работу работать. Пахабная практика должна уйти в прошлое», - высказался Мельниченко, обращаясь к представителям каменской администрации.

По данным следствия, 16 декабря сотрудница администрации Каменского района лично передала вице-губернатору взятку в размере 3 млн рублей за способствование в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря 2021 года.

Вице-губернатор от денег отказался. Незаконные действия женщины пресекли сотрудники УФСБ. Деньги изъяли следователи при осмотре места происшествия. Женщина признала свою вину, суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

12 ноября исполняющим обязанности главы администрации Каменского района был назначен Александр Помогайбо. Решение было принято на сессии собрания представителей района.

До этого около месяца обязанности руководителя исполняла Ольга Логачева, а перед ней орган местного самоуправления с 2018 года возглавлял Сергей Юркин.