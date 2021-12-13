Экс-министру Г. Кабельскому продлили срок содержания под стражей

13.12.2021 | 14:50

Бывшему руководителю Министерства физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому продлили срок содержания под стражей. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области срок обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ продлен на один месяц, а всего до 3 месяцев, то есть по 14 января 2022 года», - уточнили в суде.

Кабельского задержали 15 октября после получения взятки в 120 000 рублей. По версии правоохранителей, общая сумма незаконных вознаграждений достигает как минимум 1 млн 250 тысяч рублей. Суммы чиновник получал с марта 2020-го по октябрь 2021-го за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

Распоряжением от того же числа губернатор Олег Мельниченко отправил Григория Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.