Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|15:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Экс-министру Г. Кабельскому продлили срок содержания под стражей

Печать

Бывшему руководителю Министерства физической культуры и спорта Пензенской области Григорию Кабельскому продлили срок содержания под стражей. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Первомайского районного суда.

«По ходатайству СУ СК РФ по Пензенской области срок обвиняемому по ч. 6 ст. 290 УК РФ продлен на один месяц, а всего до 3 месяцев, то есть по 14 января 2022 года», - уточнили в суде.

Кабельского задержали 15 октября после получения взятки в 120 000 рублей. По версии правоохранителей, общая сумма незаконных вознаграждений достигает как минимум 1 млн 250 тысяч рублей. Суммы чиновник получал с марта 2020-го по октябрь 2021-го за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области.

Распоряжением от того же числа губернатор Олег Мельниченко отправил Григория Кабельского в отставку в связи с утратой доверия.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

И кругом одни евреи.

Гость||

Тертый калач.Это вам не Иван,хрен ему что будет,выйдет и засудит всех.В должности востановят,извинятся с глупым видом что уволили.Денег с них поимеет за беспокойство.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Григорию Кабельскому продлили срок содержания под стражей.
Он и там схемы крутит? У арестантов спортивную форму и снаряжение налево толкнул?

Гость||

А что пожадничали как месяц украли, можно и до 6 месяцев продлять, пусть посидит спеси и понтов поубавится

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте