Происшествия

В Сети сообщили о поножовщине в образовательном центре Пензы

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Во вторник, 6 апреля, в интернете появилось сообщение о ЧП в учебном заведении Пензы.

«В образовательном центре на Воронова, 16, произошла поножовщина. Девочка зацепила парнишку ножом. Молодого человека уже прооперировали. Это до чего нужно было довести ребенка, чтобы она порезала школьника? Где хваленые психологи?» - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом «Пенза сейчас».

В официальных органах не отрицают факта ЧП, но исчерпывающую информацию обещают дать позже.

В Пензенской области это не первый случай подростковой агрессии. 9 февраля в Никольске молодой человек ударил бывшего одноклассника ножом в живот. Раненого девятиклассника госпитализировали, агрессора задержали.

Прокуратура проверила работу участковых уполномоченных, школы и специалистов по делам несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

По скольку годков мальчику и девочке?

Гость||

Это Вас) не спасёт на закате деятельности...в системе

Гость||

это прорыв

Гость||

Гость писал(a):

По скольку годков мальчику и девочке?
лет за 30

Гость||

Географичка с физруком повздорили

Гость||

Ахахахах. Хваленые психологи. Давно известно, что все эти психологи лишь бесполезные дармоеды.

Гость||

Ивана нет беспредел начался. Выпускайте Ивана перережут друг друга. Передел собственности пошёл.

Гость||

Гость писал(a):

все эти психологи лишь бесполезные дармоеды
Обычно на эти должности директор назначает своих родственников, эдакая синекура. Давно пора перетряхнуть всё педагогическое руководство, начиная с министерства!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В образовательном центре на Воронова, 16,
А проще написать не судьба? Что это такое "образовательный центр"? Это школа, колледж, рогачёвка, институт? Что это?

Гость||

Психологи для сытых кобыл и маменькиных придурков. Гордые пензюки и пензючки быстро решают промнблемы!!!

Гость||

Дурачек пишит....

Гость||

ОМОН приезжал на кровавую разборку? А Поезиденту доложили?

Гость||

Причём тут психологи? Дебилов они что ли у себя в семье воспитывают?

Гость||

Плоды деревнезации города с красных времён.

Да ещё последующая деревнезация глав региона.

Ковлягин, Бочкарёв, Ваня Барановский....

Гость||

Все чётко, взяла нож бей по понятиям. На зоне уважаемый человек будет.

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Имя: Гость
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