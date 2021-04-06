В Сети сообщили о поножовщине в образовательном центре Пензы

06.04.2021 | 09:44

Во вторник, 6 апреля, в интернете появилось сообщение о ЧП в учебном заведении Пензы.

«В образовательном центре на Воронова, 16, произошла поножовщина. Девочка зацепила парнишку ножом. Молодого человека уже прооперировали. Это до чего нужно было довести ребенка, чтобы она порезала школьника? Где хваленые психологи?» - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-каналом «Пенза сейчас».

В официальных органах не отрицают факта ЧП, но исчерпывающую информацию обещают дать позже.

В Пензенской области это не первый случай подростковой агрессии. 9 февраля в Никольске молодой человек ударил бывшего одноклассника ножом в живот. Раненого девятиклассника госпитализировали, агрессора задержали.

Прокуратура проверила работу участковых уполномоченных, школы и специалистов по делам несовершеннолетних. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.