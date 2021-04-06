Криминал

Находящийся под стражей Сергей Козин подал апелляционную жалобу

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Глава Пензенского района Сергей Козин подал апелляционную жалобу относительно меры пресечения.

24 марта Сергей Козин и руководитель Алферьевского сельсовета Александр Есенков были задержаны с поличным при передаче денег. По данным следствия, Козин через Есенкова получил от генерального директора одной из организаций 200 тысяч рублей за перераспределение границ земельного участка на территории Пензенского района.

По решению суда Сергей Козин заключен под стражу, Александр Есенков отправлен под домашний арест.

«26 марта было вынесено решение об избрании Сергею Козину меры пресечения до 24 мая. На следующий день адвокат подал жалобу. Однако документы еще не переданы в апелляционную инстанцию: готовятся замечания на протокол судебного заседания», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Первомайского районного суда.

Как только документы будут полностью готовы, их передадут в Пензенский областной суд.

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Гость||

Расстрел!!! РАССТРЕЛ!!! Расстрел!!!

Гость||

В матросскую тишину его, к Ивану! Собрать там всю пензенскую власть!

Гость||

Гость писал(a):

В матросскую тишину его, к Ивану! Собрать там всю пензенскую власть!
Да, мерзкой едресни ещё много по кабинетам шакалится ...

Гость||

срочно нужен пензенский филиал Госрозыска

Гость||

Сколько он получил за строительство у кладбища? Проверку не хотят провести?

Гость||

это ему не гаишников дурить и штраф не платить. Здесь срок давности не прокатит. Пусть этот козел сидит и перед зэками хвалиться какой он хороший.

Гость||

Хапуга и хитрец,перешагивал через всех ради достижения своих целей...

Имя: Гость
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