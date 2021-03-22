В Бессоновке предъявлено обвинение в фальсификации итогов выборов

22.03.2021 | 12:23

В Бессоновском районе бывшему председателю участковой избирательной комиссии предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года в селе Бессоновка в день выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва, женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.

«При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах приняли участие всего 204 человека», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда пришло время, женщина вместе с другими членами избирательной комиссии, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

«Председателю комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», - добавила Татьяна Махницкая.

Средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%), по Лермонтовскому одномандатному округу - Александр Самокутяев (больше 60% голосов).