Сетевое издание|18+|Понедельник|22 мар 2021|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |

Криминал

В Бессоновке предъявлено обвинение в фальсификации итогов выборов

Печать

В Бессоновском районе бывшему председателю участковой избирательной комиссии предъявили обвинение в фальсификации итогов голосования.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2020 года в селе Бессоновка в день выборов губернатора Пензенской области и дополнительных выборов депутатов Госдумы РФ 7-го созыва, женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.

«При этом председатель участковой избирательной комиссии знала, что в выборах приняли участие всего 204 человека», - отметила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда пришло время, женщина вместе с другими членами избирательной комиссии, которые не были в курсе вброса бюллетеней, неверно подсчитала голоса: в протокол она внесла итоги с учетом волеизъявления 662 избирателей, на самом деле не явившихся на участок и не принявших участие в выборах.

«Председателю комиссии предъявлено обвинение в фальсификации итогов голосования. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на окончание расследования уголовного дела», - добавила Татьяна Махницкая.

Средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%), по Лермонтовскому одномандатному округу - Александр Самокутяев (больше 60% голосов).

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Как все совпало-то!

Гость||

Просто не за того галочек наставила.

Гость||

Вот же безобразие... Сейчас всем покажут как порядок, как будто то наводить будут

Гость||

Ха! Сразу засуетились, черти поганые.

Гость||

Представляю, сколько каминов этой ночью растапливалось бумагами...)))

Гость||

Понеслось... И это не только в Бессоновке, а во всей Пензенской области происходило. СК трясите всех: председателей избирательных комиссий, их членов, директоров школ! Работайте, братья!

Гость||

А Савин то сядет ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях
ой-ой, это как же так неосторожно? неуж перед камерами прям стояла и галки строчила

ведь в списках надо было тоже отметку поставить и расписаться

Гость||

Жульё едросное забегало, засуетилось. Ничего, всё только началось.

Гость||

Так там надо всех председателей избиркомов в суд - поэтому такие высокие результаты (80%) за одного кандидата))

Гость||

Прям спектакль по Гоголю...

Гость||

Гость писал(a):

трясите всех:
никто никого трясти не будет. скоро выборы в гос-дуру

Гость||

penzainform.ru писал(a):

женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.
penzainform.ru писал(a):
женщина собственноручно поставила в 1 324 неиспользованнных бюллетенях (это 662 бюллетеня двух видов) отметку напротив фамилии одного из кандидатов, а затем бросила их в ящик для голосования.
на кол эту сучку! Свои народ предала!

Гость||

Нельзя ставить такие проценты за губернатора, выше чем у президента, все это заканчивается для них камерой в сизо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте