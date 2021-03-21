Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|19:51
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Общество

Из пензенского правительства вывели человека, похожего на губернатора

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В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заподозренный во взяточничестве. Ролик опубликовало сообщество «Актуальная Пенза» во «Вконтакте».

На кадрах двое мужчин выносят из здания правительства сумку (по предварительным данным, с документами), а затем из него выходит человек, похожий на Белозерцева, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Группа людей следует к припаркованному перед входом автомобилю и скрывается в нем.

Съемка велась в воскресенье, 21 марта, из окна дома на улице Кирова. Точное время не указано.

По сведениям PenzaInform.ru, задержанного губернатора должны доставить в Москву, где суд примет решение об избрании ему меры пресечения.

Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.

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Источник — видео vk.com/aktualnaypenza
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Гость||

Чего то никто не комментирует...

Гость||

А я ушаночку потуже натяну...

Гость||

37 год. Что тут комментировать? За ним следом что-ли ехать? Нового назначат или этого простят какая разница!

Гость||

Услышана молитва Пензенцев...

Гость||

Хватит врать- в воскресенье в этом здании никого , похожих на руководителей, быть не моду !!?

Гость||

Черемушкиной приготовится также на выход

Гость||

Почему не защищаете своего любимого губернатора? Осенью же почти 80 процентов жителей области за него проголосовали. Быстро отреклись однако, неблагодарные.

Гость||

Обычный передел, будет новый губер, но лучше не станет...

Гость||

Вот она, реальная масленица!

Гость||

Спиленные липы отомстили...

Гость||

Гость писал(a):

Руководитель санатория "Надежда" в трауре. Боится что к нему придут. Могут
Если намутил чего - то придут

Гость||

Но вот умеют же силовики делать реально людям праздник и поднять радостное настроение. Спасибо им за это но вы почаще возвращайтесь сдесь в этом болоте работы немерено

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.03.2021 15:59|

Руководитель санатория "Надежда" в трауре. Боится что к нему придут. Могут

Можно по подробнее...

Гость||

Гость писал(a):

Обычный передел, будет новый губер, но лучше не станет...
Ну почему лучше не будет, откуда вам известно? Сейчас само время требует перемен и крутых перемен, гарант это понимает очень даже. Если упустит время, не сыграет на опережение, а то есть всерьёз не займётся коррупционерами которые тянут государство , даже страшно говорить куда тянут, то потом можно и не успеть. Поэтому поживём увидим и посадка это не последняя, это только начало масштабного действа по всем направлениям. Как он несколько лет назад говорил, кто не спрятался, он не виноват.

Гость||

гармонист и балалаешники...на выход!

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Имя: Гость
Комментарий:

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