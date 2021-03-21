Из пензенского правительства вывели человека, похожего на губернатора

21.03.2021 | 15:40

В Сети появилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заподозренный во взяточничестве. Ролик опубликовало сообщество «Актуальная Пенза» во «Вконтакте».

На кадрах двое мужчин выносят из здания правительства сумку (по предварительным данным, с документами), а затем из него выходит человек, похожий на Белозерцева, в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Группа людей следует к припаркованному перед входом автомобилю и скрывается в нем.

Съемка велась в воскресенье, 21 марта, из окна дома на улице Кирова. Точное время не указано.

По сведениям PenzaInform.ru, задержанного губернатора должны доставить в Москву, где суд примет решение об избрании ему меры пресечения.

Ивана Белозерцева подозревают в получении взяток в размере, превышающем 31 млн рублей.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он получил от бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который сейчас возглавляет группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения региона, закупаемых за счет бюджета.

В ночь с 20 на 21 марта в домах всех фигурантов и на их рабочих местах прошли обыски.

«В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в СКР.