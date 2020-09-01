Сетевое издание|18+|Вторник|1 сен 2020|11:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

Известному пензенскому архитектору предъявлено обвинение

Печать

Известный пензенский архитектор обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, 1,5 миллиона рублей передавались от подрядчика, исполняющего госконтракт на строительство здания суда, за беспрепятственную приемку работ и перечисление денег на счет строительной организации. Они предназначались должностному лицу в региональном судебном департаменте.

Посредником при передаче взятки выступил архитектор. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области непосредственно после получения денег от подрядчика. Ему предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника управления Судебного департамента Пензенской области. Ему инкриминируют покушение на получение взятки в размере 1,5 млн рублей.

«Чиновник задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения коррупционных преступлений. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 2 penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Молодчинка!с почином! Всех сдавай список длинный есть о чем посидеть

Гость||

Неужели это про кристально честного Ходуса?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

заместителя
Фамилию в студию сея чинка сто пудово бывший прокурорский?

Гость||

Как фамилия из судебного департамента? Архитектор Ходос - это везде напечатано.

Гость||

Там были замы Сережа Алеша Наташа?

Гость||

У них на сайте три зама: Заместитель начальника управления

Авдошин Сергей Николаевич

(8412) 63-80-00

Заместитель начальника управления

Ивашков Алексей Анатольевич

(8412) 63-80-06

Заместитель начальника управления – Главный бухгалтер

Дегтярёва Наталья Юрьевна

(8412) 63-80-04

Гость||

И явно делал это не первый раз ,обычный откат.

Гость||

Ходос. Я думал это такое блюдо греческой кухни.

Гость||

Гость писал(a):

Неужели это про кристально честного Ходуса?
он глядишь и ёффе за собой потянет

Гость||

Они все такие, которые при власти?

Гость||

А что делать если власть такая?

Гость||

Типичная Россия

Гость||

А при бочкарёве просто жрала всё кругом

Гость||

Так кто же из них Сережа Алеша Наташа?

Гость||

Может все из за того что он еврей, просто начался антисионисский поход, как это бывало в другие исторические периоды? ТОгда придумывали для евреев разные преступления и уже на "законном основании" громили их или судили, отправляли либо на Колыму, либо Варшавское Гетто.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте