Известному пензенскому архитектору предъявлено обвинение

01.09.2020 | 10:19

Известный пензенский архитектор обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, 1,5 миллиона рублей передавались от подрядчика, исполняющего госконтракт на строительство здания суда, за беспрепятственную приемку работ и перечисление денег на счет строительной организации. Они предназначались должностному лицу в региональном судебном департаменте.

Посредником при передаче взятки выступил архитектор. 28 августа его задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области непосредственно после получения денег от подрядчика. Ему предъявлено обвинение, по решению суда он заключен под стражу.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении заместителя начальника управления Судебного департамента Пензенской области. Ему инкриминируют покушение на получение взятки в размере 1,5 млн рублей.

«Чиновник задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения коррупционных преступлений. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.