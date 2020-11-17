Пожилой житель Чаадаевки отправится в колонию за убийство жены

17.11.2020 | 16:52

Вступил в силу приговор, вынесенный жителю поселка Чаадаевка Городищенского района за убийство женщины.

Трагедия произошла 6 декабря 2019 года на улице Фабричной. 47-летняя женщина и ее 68-летний муж сильно поссорились. Причиной конфликта стало то, что женщина, вернувшаяся с заработков из Москвы, не смогла открыть дверь, потому что супруга не было дома. В пылу ссоры муж убил жену ударом ножа в грудь.

Как выяснилось, пара состояла в браке с 2006 года и последние годы между супругами часто вспыхивали ссоры. Впоследствии сельчанин утверждал, что не хотел смерти жены и совершил преступление в состоянии сильного душевного волнения, вызванного оскорблениями и унижениями. Сам сельчанин высказал мнение, что произошедшее - случайное стечение обстоятельств.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза дала заключение, что мужчина находился в состоянии сильного эмоционального напряжения, однако убийство в состоянии аффекта исключается. Тем не менее суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе попытку оказания женщине помощи, раскаяние, возраст и инвалидность подсудимого.

«Виновному назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Также удовлетворен иск дочери погибшей о взыскании морального вреда и затрат на похороны в общей сумме 1 млн 42 тыс. 900 рублей.

Адвокат осужденного настаивал на переквалификации действий осужденного как убийство в состоянии аффекта.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила жалобу без удовлетворения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.