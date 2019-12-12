12.12.2019 | 11:25

Стали известны подробности убийства, произошедшего 6 декабря в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района. О них рассказали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Ранее о случившемся в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил местный житель. По его словам, преступление могло произойти на почве ревности.

По данным следствия, в тот день утром в домовладении на Фабричной улице между 68-летним мужчиной и его 47-летней женой разгорелся конфликт. В пылу ссоры семейная пара переместилась во двор, и там муж ударил супругу ножом в грудь.

Сельчанка скончалась на месте. О ее гибели в полицию сообщили соседи, которые слышали крики во время ссоры.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила от острой кровопотери. Жителю Городищенского района судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по медицинским показаниям. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.