Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 дек 2019|12:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
  70.63  |  $  63.44

Криминал | В следственном управлении рассказали подробности убийства в Чаадаевке

12.12.2019|11:25
Печать

Стали известны подробности убийства, произошедшего 6 декабря в рабочем поселке Чаадаевка Городищенского района. О них рассказали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.

Ранее о случившемся в редакцию ИА «ПензаИнформ» сообщил местный житель. По его словам, преступление могло произойти на почве ревности.

По данным следствия, в тот день утром в домовладении на Фабричной улице между 68-летним мужчиной и его 47-летней женой разгорелся конфликт. В пылу ссоры семейная пара переместилась во двор, и там муж ударил супругу ножом в грудь.

Сельчанка скончалась на месте. О ее гибели в полицию сообщили соседи, которые слышали крики во время ссоры.

«Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила от острой кровопотери. Жителю Городищенского района судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по медицинским показаниям. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.12.2019 12:21|

В 47 лет женщина ещё хочет мужчину.

Гость|12.12.2019 12:26|

нам бы подробности про инцидент с бывшим министром здравоохранения и прицелом. По слухам там при инциденте достойные члены общества говорят присутствовали.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!