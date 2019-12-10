10.12.2019 | 17:42

В Городищенском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 45-летней женщины.

Инцидент произошел в селе Чаадаевка в пятницу, 6 декабря. Сельчанка и ее 72-летний супруг поссорились. Местный житель, рассказавший о случившемся редакции ИА «ПензаИнформ», сделал допущение, что поводом могло стать желание женщины развестись.

Конфликт закончился трагически. Предположительно, пенсионер схватил нож и ударил им жену в грудь. Та скончалась на месте.

В региональном управлении СК РФ комментировать произошедшее отказались, сославшись на интересы следствия, которое проводится в настоящее время.

По имеющейся у редакции информации, подозреваемый задержан не был. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей с диагнозом «инфаркт миокарда».