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Криминал

Житель Засечного в ожидании интима подставился аферистам

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31-летний житель села Засечного Пензенского района лишился нескольких десятков тысяч рублей, решив заказать девушку по вызову.

Мужчина нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному в нем телефону. Ему ответила девушка, которая назвала цену - 3 тысячи рублей. На WhatsApp пришло сообщение с номером банковской карты, заказчик перечислил деньги и стал ждать встречи.

Однако рандеву так и не состоялось. Звонок раздался не в дверь, а по телефону. Незнакомец сказал, что клиент должен оплатить страховку, которую ему вернут после приезда девушки. Доверчивый гражданин перевел деньги через банкомат.

«В дальнейшем злоумышленники требовали от мужчины перечислить денежные средствами под различными предлогами. Он перевел мошенникам около 75 тысяч рублей, но девушка так и не приехала», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Только после этого мужчина обратился в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личности интим-аферистов.

Это не первый случай, когда мошенники и мошенницы выдают себя за жриц любви. Так, 25-летний пензяк поговорил с девушкой по вызову, перевел 2 500 рублей, а затем дама под различными предлогами (сбой в платежной системе, страховка, восстановление системы и т. д.) стала требовать еще больше денег. В общей сложности доверчивый пензенец отдал более 68 000 рублей.

22-летний житель Пензы в ожидании интимной встречи перевел предоплату в 22 000 рублей, после чего девушка перестала выходить на связь.

Есть и другие схемы махинаций. Например, 42-летний пензяк представился 50-летнему жителю Чебоксар сутенером и пообещал прислать ему девушку легкого поведения. Любитель «клубнички» перечислил более 17 000 рублей, но интим в тот вечер у него не состоялся.

Еще один житель Пензы, обманутый мошенником, взял метод на вооружение и сам стал выдавать себя в соцсетях за девушку для утех.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

"В ожидании интима подставился..." И долго так ожидал?

Гость||

Да, богата землица на доверчивых граждан.

Гость||

Нафига платить такие башли.если можно совершенно бесплатно как Дзюба интима долго не ждать)))

Гость||

точно из засечного а не из спутника

Имя: Гость
Комментарий:

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