В Пензе осужден наркосбытчик, перевозивший килограмм героина

11.11.2020 | 10:51

23-летний гражданин Республики Таджикистан, проживавший в Москве, осужден в Пензе за покушение на сбыт наркотика группой лиц в особо крупном размере.

Установлено, что в феврале молодой человек связался с распространителем наркотических средств и получил координаты оптовой закладки в городе Домодедове Московской области. 25 февраля он забрал героин массой 1 003,97 г и положил его в тайник, оборудованный в салоне своего автомобиля Volkswagen Polo.

Наркотик он намеревался доставить в Саратов, разместить его в закладках и продать бесконтактным способом.

Однако наркобизнес не задался. На следующий день сотрудники полиции задержали машину с грузом на автодороге Р158 Нижний Новгород - Саратов в Пензенской области. Автомобиль доставили в Пензу и там из-под обшивки заднего сиденья изъяли четыре полиэтиленовых свертка с героином.

«Свою вину подсудимый признал полностью. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее сообщалось о задержании жительницы Московской области, ранее судимой за убийство. У нее изъяли восемь свертков с героином. На квартире, которую снимала женщина, оперативники нашли еще 110 свертков.

Выяснилось, что наркосбытчица действовала по указанию лиц, находящихся в Республике Таджикистан. По предварительным данным, это была ее третья поездка в Пензенскую область. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.