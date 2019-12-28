28.12.2019 | 13:20

В пятницу, 27 декабря, в Городищенском районе сотрудники Чаадаевского лесничества обнаружили выкопанными 10 молодых лип.

Ущерб, причиненный лесному хозяйству, оценивается в 4 047 рублей.

«Нарушитель установлен. Им оказался местный житель. Ему грозит штраф на сумму до 4 000 рублей, а также возмещение ущерба лесному хозяйству», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Это не первый случай, когда жителей Пензенской области ловят с поличным при попытке забрать деревья из леса. Так, в ноябре лесной инспектор пресек подобную попытку в Вадинском районе. Злоумышленник выкопал 32 дерева: 23 липы, 6 кленов и 3 дуба. В минлесхозе заверили, что после окончания следствия липы, клены и дубы будут использованы для озеленения населенных пунктов.